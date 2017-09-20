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Весь мир
Тиллерсон рассказал о работе над урегулированием вопроса с посольствами России и США
Весь мир
Тиллерсон рассказал о работе над урегулированием вопроса с посольствами России и США
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    Тиллерсон рассказал о работе над урегулированием вопроса с посольствами России и США

    4:20  20 Сентября 2017
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    Тиллерсон рассказал о работе над урегулированием вопроса с посольствами России и США

    Нью-Йорк, 20 сентября. Россия и США ведут работу над урегулированием ситуации вокруг диппредставительств и по другим вопросам. Об этом глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил в интервью телеканалу Fox News.

    Тиллерсон отметил, что существует множество вопросов, решение которых требует совместной работы России и США. Среди этих вопросов глава Госдепа отметил ситуацию вокруг посольств, стабилизацию в Сирии и переговоры в Женеве. Тиллерсон отметил, что работа над этими вопросами уже ведется.

    Напомним, во вторник в Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и главы Госдепа США Рекса Тиллерсона. После переговоров российский министр заявил, что отношения между Россией и США нужно исправлять, сообщает Газета.ru.

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    Автор: Виталий Малясев
    #россия #сша #тиллерсон #диппредставительства
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