Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Тиллерсон рассказал о работе над урегулированием вопроса с посольствами России и США
Происшествия
Неудачная шутка стала причиной убийства в Новокузнецке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Неудачная шутка стала причиной убийства в Новокузнецке

    4:03  20 Сентября 2017
    188

    Неудачная шутка стала причиной убийства в Новокузнецке

    Кемерово, 20 сентября. Жителя Новокузнецка будут судить за убийство неудачно пошутившего гостя. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

    Убийство произошло в мае 2017 года. По версии следствия в гостях у предполагаемого убийцы собралась большая компания. Во время застолья и распития спиртных напитков один из визитеров подшутил над хозяином. Обвиняемый посчитал шутку оскорбительной и вступил с гостем в словесную дуэль, которая вскоре переросла в потасовку. После драки гость вышел на лестничную площадку, где его настиг убийца. Мужчина получил удар ножом в грудь и скончался на месте.

    СУ СК РФ по региону сообщает, что обвиняемый не признал вины. Мужчина утверждает, что его оппонент сам упал на нож во время драки.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Виталий Малясев
    #убийство #кемерово #поножовщина #шутка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 1132

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        26300

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19731

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8036

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7262
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        17:17   19 Сентября 2017
        6363
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        2388
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        1132
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        6103