Неудачная шутка стала причиной убийства в Новокузнецке

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Кемерово, 20 сентября. Жителя Новокузнецка будут судить за убийство неудачно пошутившего гостя. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

Убийство произошло в мае 2017 года. По версии следствия в гостях у предполагаемого убийцы собралась большая компания. Во время застолья и распития спиртных напитков один из визитеров подшутил над хозяином. Обвиняемый посчитал шутку оскорбительной и вступил с гостем в словесную дуэль, которая вскоре переросла в потасовку. После драки гость вышел на лестничную площадку, где его настиг убийца. Мужчина получил удар ножом в грудь и скончался на месте.

СУ СК РФ по региону сообщает, что обвиняемый не признал вины. Мужчина утверждает, что его оппонент сам упал на нож во время драки.