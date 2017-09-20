Защита Романа Селезнева будет добиваться его перевода в другую тюрьму

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Москва, 20 сентября. Защита похищенного американскими спецслужбами на Мальдивских островах Романа Селезнева будет добиваться его перевода в другую тюрьму. Об этом со ссылкой на адвоката россиянина Игоря Литвака сообщают «Известия».

Адвокат Селезнева утверждает, что россиянин страдает от последствий черепно-мозговой травмы и гепатита В, но не получает должного лечения. Защита будет добиваться его перевода в заведение с более приемлемыми условиями содержания до вынесения окончательного приговора, которое назначено на 11 декабря текущего года.

«Мы подадим ходатайство в Федеральное бюро тюрем, прокуратуру и судье. Роману нужна тюрьма, в которой ему обеспечат необходимое медицинское обслуживание», — заявил Литвак.

Адвокат отметил, что защита Селезнева уже достигла соответствующего соглашения с американской прокуратурой и надеется на получение положительной характеристики от судьи. Но окончательное решение вопроса будет зависеть от Федерального бюро тюрем США.

Напомним, сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева был похищен американскими спецслужбами в 2014 году на Мальдивах. В США россиянина обвиняют в кибермошенничестве. В штате Вашингтон Селезнева приговорили к 27 годам заключения, сообщает Газета.ru.