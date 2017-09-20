Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Тиллерсон рассказал о работе над урегулированием вопроса с посольствами России и США
Весь мир
Президент Литвы считает, что Россия отрабатывает сценарии нападения на Запад
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Президент Литвы считает, что Россия отрабатывает сценарии нападения на Запад

    3:21  20 Сентября 2017
    143

    Президент Литвы считает, что Россия отрабатывает сценарии нападения на Запад

    Нью-Йорк, 20 сентября. Президент Литвы Даля Грибаускайте считает совместные учения России и Белоруссии «Запад — 2017» частью информационной войны и отработкой сценариев нападения на соседние страны. Об этом литовский лидер заявила с трибуны Генассамблеи ООН.

    Грибаускайте фактически обвинила Россию в шантаже и заявила, что совместные учения России и Белоруссии носили наступательный характер.

    «Около ста тысяч российских военнослужащих принимают участие в учениях наступательного характера «Запад — 2017»на границах балтийских государств и Польши и даже в Арктике», — заявила президент Литвы.

    Грибаускайте считает, что Россия «репетирует агрессивные сценарии» и «обучает армию нападению на Запад». По мнению литовского лидера, учения стали частью направленной на распространение страха информационной войны.

    Перед началом выступления Дали Грибаускайте российская делегация покинула заседание Генассамблеи ООН, сообщает Газета.ru.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Виталий Малясев
    #россия #оон #литва #грибаускайте
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 1132

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        26300

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19731

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8036

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7262
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        17:17   19 Сентября 2017
        6357
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        2387
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        1132
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        6103