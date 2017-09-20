Президент Литвы считает, что Россия отрабатывает сценарии нападения на Запад

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Нью-Йорк, 20 сентября. Президент Литвы Даля Грибаускайте считает совместные учения России и Белоруссии «Запад — 2017» частью информационной войны и отработкой сценариев нападения на соседние страны. Об этом литовский лидер заявила с трибуны Генассамблеи ООН.

Грибаускайте фактически обвинила Россию в шантаже и заявила, что совместные учения России и Белоруссии носили наступательный характер.

«Около ста тысяч российских военнослужащих принимают участие в учениях наступательного характера «Запад — 2017»на границах балтийских государств и Польши и даже в Арктике», — заявила президент Литвы.

Грибаускайте считает, что Россия «репетирует агрессивные сценарии» и «обучает армию нападению на Запад». По мнению литовского лидера, учения стали частью направленной на распространение страха информационной войны.

Перед началом выступления Дали Грибаускайте российская делегация покинула заседание Генассамблеи ООН, сообщает Газета.ru.