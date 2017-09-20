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Происшествия
Чрезвычайное положение объявлено в Мексике после землетрясения
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    Чрезвычайное положение объявлено в Мексике после землетрясения

    2:58  20 Сентября 2017  /обновлено: 3:00  20 Сентября 2017
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    Чрезвычайное положение объявлено в Мексике после землетрясения

    Мехико, 20 сентября. Министерство внутренних дел Мексики объявило чрезвычайное положение после мощного землетрясения. Об этом сообщает ведомство в своем аккаунте в Twitter.

    «МВД объявляет чрезвычайное положение из-за землетрясения магнитудой 7,1», – гласит заявление министерства.

    Напомним, что землетрясение произошло в этот вторник. Подземные толчки были зарегистрированы в 21:14 по московскому времени на юге страны.  По предварительным данным, погибли более 109 человек.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #землетрясение #мексика
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