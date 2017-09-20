Чрезвычайное положение объявлено в Мексике после землетрясения
В Избранное
Мехико, 20 сентября. Министерство внутренних дел Мексики объявило чрезвычайное положение после мощного землетрясения. Об этом сообщает ведомство в своем аккаунте в Twitter.
«МВД объявляет чрезвычайное положение из-за землетрясения магнитудой 7,1», – гласит заявление министерства.
Напомним, что землетрясение произошло в этот вторник. Подземные толчки были зарегистрированы в 21:14 по московскому времени на юге страны. По предварительным данным, погибли более 109 человек.
#Segob declara Emergencia Extraordinaria para la #CDMX, por la ocurrencia de sismo de magnitud 7.1 #Boletín https://t.co/ftD2EY9TPx pic.twitter.com/XHKu5pBZoj— SEGOB México (@SEGOB_mx) September 19, 2017