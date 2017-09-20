Чрезвычайное положение объявлено в Мексике после землетрясения

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Мехико, 20 сентября. Министерство внутренних дел Мексики объявило чрезвычайное положение после мощного землетрясения. Об этом сообщает ведомство в своем аккаунте в Twitter.

«МВД объявляет чрезвычайное положение из-за землетрясения магнитудой 7,1», – гласит заявление министерства.

Напомним, что землетрясение произошло в этот вторник. Подземные толчки были зарегистрированы в 21:14 по московскому времени на юге страны. По предварительным данным, погибли более 109 человек.