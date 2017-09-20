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Политика
Лавров назвал «абстрактным» несогласие Украины с проектом о миротворцах в Донбассе
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    Лавров назвал «абстрактным» несогласие Украины с проектом о миротворцах в Донбассе

    2:57  20 Сентября 2017
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    Лавров назвал «абстрактным» несогласие Украины с проектом о миротворцах в Донбассе

    Нью-Йорк, 20 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров назвал «абстрактным» несогласие Киева с предложением Москвы ввести миротворцев в Донбасс. Соответствующее мнение министр озвучил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном.

    По словам Лаврова, украинская сторона высказывает «по понятным причинам абстрактное несогласие» с предложенным Россией проектом резолюции о миротворцах в Донбассе. Министр отметил, что Украина предлагает ввести контингент, который должен «просто подавить ЛНР и ДНР и установить там порядки, которые будут растаптывать Минские соглашения».

    Напомним, ранее представители Украины передали в Совбез ООН свой проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе, сообщает Газета.ru. Президент страны Петр Порошенко заявил, что ввод миротворцев при участии России может привести к снятию антироссийских санкций и заявил, что Украина не должна допустить этого.

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    Автор: Виталий Малясев
    #россия #донбасс #украина #лавров #мид рф
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