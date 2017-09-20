Лавров призвал исправлять отношения России и США

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Нью-Йорк, 20 сентября. Москва заинтересована в нормализации отношений с Вашингтоном, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, призвав к исправлению двусторонних отношений России и США.

Свое заявление российский министр сделал после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Мы обсуждали наши двусторонние отношения... ясно, что нам нужно эти отношения исправлять. Не мы начинали эту спираль не очень позитивных взаимных действий, и мы заинтересованы в том, чтобы возвращаться к нормальному состоянию наших двусторонних связей», – отметил Лавров, выступая перед журналистами.

Он также подтвердил, что обе стороны договорились продолжать контакты по линии замглавы МИД России Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Томаса Шеннона.