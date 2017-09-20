Макрон рассказал об уважении к Путину как к партнеру
Нью-Йорк, 20 сентября. Президент Франции Эммануэль Макрон уважает президента России Владимира Путина как партнера и надеется на дальнейший прогресс переговоров «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на Украине. Об этом французский лидер рассказал в интервью телеканалу CNN.
Макрон заявил, что провел дискуссии с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Петром Порошенко в нормандском формате и отметил, что хотел бы дальнейшего прогресса на этом направлении. Президент Франции отметил, что дискуссию также придется вести с Россией и заявил, что уважает российского лидера как партнера.
«Придется вести дискуссию и с Россией. Я уважаю Владимира Путина как партнера. Но я отказываюсь мириться с любым вмешательством в нашу демократию, потому что я не вмешивался в выборы в России», — заявил Макрон.