Центробанк РФ принял меры для защиты корпоративных пенсий

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Москва, 20 сентября. Банком России был разработан документ, предъявляющий дополнительные требования к негосударственным пенсионным фондам (НПФ) в отношении добровольных взносов компаний на пенсию сотрудников. Речь идет о пенсионных резервах, сообщается в указании Центробанка.

Так, согласно тексту документа, НПФ в течение трех месяцев должны усилить собственные службы управления рисками, внести изменения в систему оценки кредитных и рыночных рисков, а также провести трансформацию схем взаимодействия со связанными управляющими компаниями.

По мнению экспертов, новые правила могут создать проблемы для 30 фондов из 69. Как пишет газета «Известия», речь идет в первую очередь о малых и средних НПФ. С другой стороны, подобная политика позволит очистить рынок от слабых игроков и защитить добровольные взносы.