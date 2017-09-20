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Центробанк РФ принял меры для защиты корпоративных пенсий
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    Центробанк РФ принял меры для защиты корпоративных пенсий

    2:19  20 Сентября 2017
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    Центробанк РФ принял меры для защиты корпоративных пенсий

    Москва, 20 сентября. Банком России был разработан документ, предъявляющий дополнительные требования к негосударственным пенсионным фондам (НПФ) в отношении добровольных взносов компаний на пенсию сотрудников.  Речь идет о пенсионных резервах, сообщается в указании Центробанка.

    Так, согласно тексту документа, НПФ в течение трех месяцев должны усилить собственные службы управления рисками, внести изменения в систему оценки кредитных и рыночных рисков, а также провести трансформацию схем взаимодействия со связанными управляющими компаниями.

    По мнению экспертов, новые правила могут создать проблемы для 30 фондов из 69. Как пишет газета «Известия», речь идет в первую очередь о малых и средних НПФ. С другой стороны, подобная политика позволит очистить рынок от слабых игроков и защитить добровольные взносы.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #пенсии #центробанк
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