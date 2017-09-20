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Политика
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Политика
Лавров и Тиллерсон подтвердили необходимость выполнения минских соглашений
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    Лавров и Тиллерсон подтвердили необходимость выполнения минских соглашений

    2:17  20 Сентября 2017
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    Лавров и Тиллерсон подтвердили необходимость выполнения минских соглашений

    Нью-Йорк, 20 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон обсудили выполнение минских соглашений по Украине. Об этом российский министр заявил журналистам по итогам прошедшей во вторник в Нью-Йорке встречи с американским коллегой.

    Лавров подчеркнул, что минские соглашения работают, и назвал их «четким подходом» к тому, как нужно урегулировать ситуацию на Украине. Глава МИД России отметил, что важность соглашений подтверждает и американская сторона.

    «Сегодня мы разговаривали с нашими американскими коллегами, была вторая встреча с Рексом Тиллерсоном. Мы подтвердили нашу приверженность именно этим документам, которые должны в полной мере быть выполнены», — заявил министр.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #донбасс #украина #лавров #тиллерсон
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