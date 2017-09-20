Лавров и Тиллерсон подтвердили необходимость выполнения минских соглашений

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Нью-Йорк, 20 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон обсудили выполнение минских соглашений по Украине. Об этом российский министр заявил журналистам по итогам прошедшей во вторник в Нью-Йорке встречи с американским коллегой.

Лавров подчеркнул, что минские соглашения работают, и назвал их «четким подходом» к тому, как нужно урегулировать ситуацию на Украине. Глава МИД России отметил, что важность соглашений подтверждает и американская сторона.