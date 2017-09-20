Лавров и Тиллерсон подтвердили необходимость выполнения минских соглашений
Нью-Йорк, 20 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон обсудили выполнение минских соглашений по Украине. Об этом российский министр заявил журналистам по итогам прошедшей во вторник в Нью-Йорке встречи с американским коллегой.
Лавров подчеркнул, что минские соглашения работают, и назвал их «четким подходом» к тому, как нужно урегулировать ситуацию на Украине. Глава МИД России отметил, что важность соглашений подтверждает и американская сторона.
«Сегодня мы разговаривали с нашими американскими коллегами, была вторая встреча с Рексом Тиллерсоном. Мы подтвердили нашу приверженность именно этим документам, которые должны в полной мере быть выполнены», — заявил министр.