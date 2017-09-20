Лавров призвал США на деле подтвердить свое отношение к «Джебхат ан-Нусре»

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Москва, 20 сентября. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон признал, что «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ) является террористической организацией, однако теперь США должна подтвердить свое отношение к ней на деле, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Напомнили нашим американским коллегам, что еще и «Джебхат ан-Нусра» является террористической организацией и в качестве таковой подлежит уничтожению. Рекс Тиллерсон признал, что это действительно так, будем надеяться, что это признание проявится в действиях на земле», – заявил Лавров.

* Организация запрещена на территории РФ.