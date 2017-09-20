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Политика
Лавров призвал исправлять отношения России и США
Политика
Лавров призвал США на деле подтвердить свое отношение к «Джебхат ан-Нусре»
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    Лавров призвал США на деле подтвердить свое отношение к «Джебхат ан-Нусре»

    2:00  20 Сентября 2017  /обновлено: 2:44  20 Сентября 2017
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    Лавров призвал США на деле подтвердить свое отношение к «Джебхат ан-Нусре»

    Москва, 20 сентября. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон признал, что «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ) является террористической организацией, однако теперь США должна подтвердить свое отношение к ней на деле, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Напомнили нашим американским коллегам, что еще и «Джебхат ан-Нусра» является террористической организацией и в качестве таковой подлежит уничтожению. Рекс Тиллерсон признал, что это действительно так, будем надеяться, что это признание проявится в действиях на земле», –  заявил Лавров.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Антон Зарубин
    #сша #лавров #джебхат ан-нусра #тиллерсон
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