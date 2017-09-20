Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Лавров призвал исправлять отношения России и США
Политика
Лавров напомнил Тиллерсону, что США – незваный гость в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лавров напомнил Тиллерсону, что США – незваный гость в Сирии

    1:47  20 Сентября 2017  /обновлено: 2:44  20 Сентября 2017
    45

    Лавров напомнил Тиллерсону, что США – незваный гость в Сирии

    Нью-Йорк, 20 сентября. Американские вооруженные силы, проводящие военные операции на территории Сирии, не получали приглашения от Дамаска или мандата от ООН, позволяющего им находится в Сирии и выполнять боевые задачи. Об этом американском госсекретарю Рексы Тиллерсону напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Мы подтвердили наш подход о том, что при всём признании реальности нахождения американской коалиции в Сирии, она все-таки там незваный гость», – отметил Лавров.

    Российский министр добавил, что, несмотря на это, усилия американской стороны можно использовать для борьбы с террористами. Лавров добавил, что все участники процесса должны сконцентрироваться на борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #лавров #тиллерсон
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 1119

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        26291

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19720

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8035

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7253
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        17:17   19 Сентября 2017
        6213
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        2368
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        1118
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        6074