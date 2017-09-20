Лавров напомнил Тиллерсону, что США – незваный гость в Сирии

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Нью-Йорк, 20 сентября. Американские вооруженные силы, проводящие военные операции на территории Сирии, не получали приглашения от Дамаска или мандата от ООН, позволяющего им находится в Сирии и выполнять боевые задачи. Об этом американском госсекретарю Рексы Тиллерсону напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы подтвердили наш подход о том, что при всём признании реальности нахождения американской коалиции в Сирии, она все-таки там незваный гость», – отметил Лавров.

Российский министр добавил, что, несмотря на это, усилия американской стороны можно использовать для борьбы с террористами. Лавров добавил, что все участники процесса должны сконцентрироваться на борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).

* Организация запрещена на территории РФ.