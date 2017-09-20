Лавров рассказал, как США и РФ согласовывают шаги по Сирии

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Нью-Йорк, 20 сентября. Военные России и США продолжают согласовывать шаги по Сирии, чтобы цель борьбы с терроризмом не пострадала. Об этом на полях Генассамблеи ООН заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях Генассамблеи ООН рассказал журналистам, что на встрече обсуждалось продолжение контактов по военной линии. В частности, речь шла о сокращении стратегических наступательных вооружений и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Министр также добавил, что обсуждались военные контакты США и РФ, призванные не допустить конфликтов при реализации планов по взятию сирийских Ракки и Дейр эз-Зора.