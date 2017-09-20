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Политика
Лавров призвал исправлять отношения России и США
Политика
Лавров рассказал, как США и РФ согласовывают шаги по Сирии
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    Лавров рассказал, как США и РФ согласовывают шаги по Сирии

    1:48  20 Сентября 2017  /обновлено: 2:23  20 Сентября 2017
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    Лавров рассказал, как США и РФ согласовывают шаги по Сирии

    Нью-Йорк, 20 сентября. Военные России и США продолжают согласовывать шаги по Сирии, чтобы цель борьбы с терроризмом не пострадала. Об этом на полях Генассамблеи ООН заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Лавров после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях Генассамблеи ООН рассказал журналистам, что на встрече обсуждалось продолжение контактов по военной линии. В частности, речь шла о сокращении стратегических наступательных вооружений и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

    Министр также добавил, что обсуждались военные контакты США и РФ, призванные не допустить конфликтов при реализации планов по взятию сирийских Ракки и Дейр эз-Зора.

    «Военные продолжают согласовывать те шаги, которые требуются для того, чтобы цели борьбы с террором не пострадали», — добавил глава МИД РФ.

    Лавров рассказал, как США и РФ согласовывают шаги по Сирии

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    Автор: Олеся Волкова
    #сша #сирия #лавров #тиллерсон #генассамблеяоон
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