Лавров назвал выступление Трампа в ООН «примечательным»

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Москва, 20 сентября. Выступление американского президента Дональда Трампа с трибуны ООН является примечательным, заметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил глава российского дипломатического ведомства, выступление Трампа рассчитано как на внешнюю, так и на внутреннюю аудиторию.

Также Лавров отметил, что в выступлении Трампа содержались слова о защите суверенитета государств. Он выразил надежду, что Вашингтон и сам будет придерживаться данного принципа.