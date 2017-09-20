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Подлодку времен Первой мировой войны с телами 23 моряков нашли у берегов Бельгии
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    Подлодку времен Первой мировой войны с телами 23 моряков нашли у берегов Бельгии

    1:34  20 Сентября 2017
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    Подлодку времен Первой мировой войны с телами 23 моряков нашли у берегов Бельгии

    Брюссель, 20 сентября. Немецкая подводная лодка времен Первой мировой войны, предположительно, с телами 23 членов экипажа обнаружена в водах Северного моря на западе Бельгии.

    Как сообщает Associated Press, губернатор провинции Западная Фландрия Карл Декалюве, заявил, что находка является уникальной. Несмотря на повреждения, все люки подлодки были закрыты. По его словам, это значит что на ее борту остаются тела 23 погибших моряков.

    Подводная лодка UB II была найдена на глубине 30 метров. Ее корпус располагался под углом в 45 градусов. Характер повреждений свидетельствует о том, что судно подорвалось на мине.

    Декалюве уточнил, что подлодку нашли исследователи. При этом он отказался называть точное местоположение находки, чтобы специалисты могли определить, «что можно сделать с останками».

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    Автор: Олеся Волкова
    #бельгия
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