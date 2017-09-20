Свыше 4 млн человек остались без света после мощного землетрясения в Мексике
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Мехико, 20 сентября. Более 4 миллионов потребителей лишились электроснабжения из-за мощного землетрясения в Мексике. Об этом сообщает федеральная комиссия по электроэнергии (CFE) в своем официальном аккаунте в Twitter.
«По предварительным данным, у 3,8 млн клиентов было прервано электроснабжение из-за произошедшего сегодня землетрясения», — приводит текст сообщения газета «Известия».
Напомним, что в этот вторник на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла. Жертвами произошедшего стали не менее 42 человек.
Datos preliminares: 3.8 millones de clientes cuyo suministro de energía eléctrica está interrumpido a causa del #sismo de esta tarde— CFEmx (@CFEmx) September 19, 2017