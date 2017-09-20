Нетаньяху о ядерной сделке с Ираном: внесите поправки или покончите с ней

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Нью-Йорк, 20 сентября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал «изменить или отменить» ядерную сделку с Ираном.

Во время своего выступления на трибуне Генассамблеи ООН Нетаньяху заявил, что «если ничего не изменится, то у этой сделки будет тот же результат», что и у сделки по ядерной программе с КНДР.

«Израильская политика в отношении ядерной сделки с Ираном очень проста: измените ее или отмените, внесите туда поправки или покончите с ней», — цитирует слова премьера RT.

По его мнению, несмотря на все договоренности, Иран сможет возобновить обогащение урана в промышленных масштабах ради создания ядерных бомб.