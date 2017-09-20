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Политика
Нетаньяху о ядерной сделке с Ираном: внесите поправки или покончите с ней
Политика
Нетаньяху о ядерной сделке с Ираном: внесите поправки или покончите с ней
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    Нетаньяху о ядерной сделке с Ираном: внесите поправки или покончите с ней

    1:18  20 Сентября 2017
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    Нетаньяху о ядерной сделке с Ираном: внесите поправки или покончите с ней

    Нью-Йорк, 20 сентября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал «изменить или отменить» ядерную сделку с Ираном.

    Во время своего выступления на трибуне Генассамблеи ООН Нетаньяху заявил, что «если ничего не изменится, то у этой сделки будет тот же результат», что и у сделки по ядерной программе с КНДР. 

    «Израильская политика в отношении ядерной сделки с Ираном очень проста: измените ее или отмените, внесите туда поправки или покончите с ней», — цитирует слова премьера RT.

    По его мнению, несмотря на все договоренности, Иран сможет возобновить обогащение урана в промышленных масштабах ради создания ядерных бомб.

    Нетаньяху о ядерной сделке с Ираном: внесите поправки или покончите с ней

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    Автор: Олеся Волкова
    #израиль #иран #нетаньяху #генассамблеяоон
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