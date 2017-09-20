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Forbes включил основателя Mail.Ru Group в список 100 величайших бизнес-умов
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    Forbes включил основателя Mail.Ru Group в список 100 величайших бизнес-умов

    1:09  20 Сентября 2017
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    Forbes включил основателя Mail.Ru Group в список 100 величайших бизнес-умов

    Вашингтон, 20 сентября. Российский миллиардер Юрий Мильнер вошел в список ста величайших бизнес-умов современности по версии журнала Forbes. Состояние Мильнера оценивается в 3,5 миллиарда долларов.

    В списке Мильнер оказался рядом с такими представителями современного бизнеса, как сооснователь Google, основатель Amazon, Илон Маск, Билл Гейтс, Марк Цукерберг и Дональд Трамп. Как отмечает «Газета.ru», Мильнер оказался единственным россиянином в этом списке.

    Главным критерием для попадания в этот список было созданием предпринимателем чего-то инновационного и оказавшего влияние на весь мир. Участников рейтинга журнал назвал «предпринимателями, визионерами и пророками капитализма».

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #forbes #мильнер #список
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