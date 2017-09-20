Джонсон рассказал о возможном визите в Москву

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Нью-Йорк, 20 сентября. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что сможет приехать в Россию только после того, как будут достигнуты двусторонние договоренности по этому вопросу.

После встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН Джонсон, говоря о своем визите в Россию, сообщил журналистам, что «работает над этим».

«Это может произойти, когда это будет удобно обеим сторонам», — пояснил Джонсон.

Подводя итоги встречи с российским коллегой, он отметил, что это «была хорошая встреча».

Как сообщала «Газета.ру», визит политика в Москву был запланирован на 10 апреля. Джонсон объяснил отмену поездки тем, что у него в приоритете «переговоры с коллегами из «большой семерки» о ситуации в Сирии».