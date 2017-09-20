Лавров обсудил с Могерини ситуацию в Сирии и КНДР

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Нью-Йорк, 20 сентября. Вопросы урегулирования конфликта в Сирии обсуждались на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместителем председателя Европейской комиссии Федерикой Могерини на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, Лавров и Могерини обсудили отношения между Россией и Евросоюзом. Помимо этого политики обменялись мнениями «по ряду актуальных международных проблем». Среди обсуждаемых тем стали ситуации на Корейском полуострове и в Сирии.

Подробности беседы политиков в МИД РФ не раскрыли.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Лавров и его венгерский коллега Петер Сиярто осудили принятый на Украине закон об образовании.