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Политика
Лавров обсудил с Могерини ситуацию в Сирии и КНДР
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    Лавров обсудил с Могерини ситуацию в Сирии и КНДР

    0:55  20 Сентября 2017
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    Лавров обсудил с Могерини ситуацию в Сирии и КНДР

    Нью-Йорк, 20 сентября. Вопросы урегулирования конфликта в Сирии обсуждались на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместителем председателя Европейской комиссии Федерикой Могерини на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

    Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, Лавров и Могерини обсудили отношения между Россией и Евросоюзом. Помимо этого политики обменялись мнениями «по ряду актуальных международных проблем». Среди обсуждаемых тем стали ситуации на Корейском полуострове и в Сирии.

    Подробности беседы политиков в МИД РФ не раскрыли.

    Лавров обсудил с Могерини ситуацию в Сирии и КНДР

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что Лавров и его венгерский коллега Петер Сиярто осудили принятый на Украине закон об образовании.

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    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #кндр #лавров #могерини
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