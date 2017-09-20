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Офицер Петров, спасший мир от ядерной войны, считал свой подвиг рабочим эпизодом
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    Офицер Петров, спасший мир от ядерной войны, считал свой подвиг рабочим эпизодом

    0:51  20 Сентября 2017
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    Офицер Петров, спасший мир от ядерной войны, считал свой подвиг рабочим эпизодом

    Москва, 20 сентября. Бывший советский офицер Станислав Петров, которого называют «человеком, спасшим мир от ядерной войны», считал свой подвиг обычным рабочим моментом. Об этом рассказал его сын.

    Петров умер на 78-м году жизни 19 мая этого года, однако известно об этом стало лишь накануне.

    Бывший офицер дал несколько интервью незадолго до своей смерти. В одном из них он назвал свой подвиг обычным рабочим эпизодом, признав, что тот был, безусловно трудным.

    Напомним, что Станислав Петров был дежурным офицером 26 сентября 1983 года на ядерном объекте раннего предупреждения. Увидев на радаре приближающиеся к территории СССР американские ракеты, Петров принял решение не предпринимать никаких действий и сообщить о неполадке приборов. Как стало известно позже, именно это решение оказалось правильным – спутники СССР по ошибке приняли за ракеты солнечный свет, пишет газета «Известия».

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #петров #ядерная война
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