Лидер демократов посоветовал Трампу не злить Ким Чен Ына прозвищем Rocket Man

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Вашингтон, 20 сентября. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер предостерег президента Дональда Трампа от того, чтобы называть главу КНДР Ким Чен Ына «человеком-ракетой» (Rocket Man).

Ранее Трамп заявил, что Ким Чен Ын проводит «самоубийственную миссию». При этом главу КНДР глава Белого дома назвал «человеком ракетой».

«Если бы я давал совет президенту, я бы сказал: «Избегайте использования (слов) «человек-ракета», — цитирует Шумера Washington Examiner.

Свой совет сенатор объяснил тем, что глава КНДР человек эксцентричный и подобные высказывания могут быть рисованными.

Как сообщала «Газета.ру», ранее Трамп во время дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН заявил: «Если придется защищать себя или наших союзников, у нас не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею».