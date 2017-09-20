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Лидер демократов посоветовал Трампу не злить Ким Чен Ына прозвищем Rocket Man
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    Лидер демократов посоветовал Трампу не злить Ким Чен Ына прозвищем Rocket Man

    0:40  20 Сентября 2017
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    Лидер демократов посоветовал Трампу не злить Ким Чен Ына прозвищем Rocket Man

    Вашингтон, 20 сентября. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер предостерег президента Дональда Трампа от того, чтобы называть главу КНДР Ким Чен Ына «человеком-ракетой» (Rocket Man).

    Ранее Трамп заявил, что Ким Чен Ын проводит «самоубийственную миссию». При этом главу КНДР глава Белого дома назвал «человеком ракетой». 

    «Если бы я давал совет президенту, я бы сказал: «Избегайте использования (слов) «человек-ракета», — цитирует Шумера Washington Examiner. 

    Свой совет сенатор объяснил тем, что глава КНДР человек эксцентричный и подобные высказывания могут быть рисованными.

    Лидер демократов посоветовал Трампу не злить Ким Чен Ына прозвищем Rocket Man

    Как сообщала «Газета.ру», ранее Трамп во время дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН заявил: «Если придется защищать себя или наших союзников, у нас не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею».

     

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    Автор: Олеся Волкова
    #сша #трамп #кндр #кимченын #человек-ракета #rocketman
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