Лидер демократов посоветовал Трампу не злить Ким Чен Ына прозвищем Rocket Man
Вашингтон, 20 сентября. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер предостерег президента Дональда Трампа от того, чтобы называть главу КНДР Ким Чен Ына «человеком-ракетой» (Rocket Man).
Ранее Трамп заявил, что Ким Чен Ын проводит «самоубийственную миссию». При этом главу КНДР глава Белого дома назвал «человеком ракетой».
«Если бы я давал совет президенту, я бы сказал: «Избегайте использования (слов) «человек-ракета», — цитирует Шумера Washington Examiner.
Свой совет сенатор объяснил тем, что глава КНДР человек эксцентричный и подобные высказывания могут быть рисованными.
Как сообщала «Газета.ру», ранее Трамп во время дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН заявил: «Если придется защищать себя или наших союзников, у нас не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею».
The????????has great strength & patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy #NoKo. pic.twitter.com/P4vAanXvgm— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2017