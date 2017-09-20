Целью Трампа является строительство однополярного мира – Слуцкий

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Нью-Йорк, 20 сентября. В своем выступлении в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН американский президент Дональд Трамп продемонстрировал истинные цели американской администрации, которые заключаются в построении однополярного мира во главе с США. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В своем выступлении Трамп позволил себя ряд резких высказываний в сторону как Северной Кореи, так и Ирана. Кроме того, он затронул тему реформирования ООН.

Как пишет ТАСС, Слуцкий отметил, что США намерены превратить ООН из верхушки мировой архитектуры в одну из многих международных организаций.

«А диктовать отношение мировому сообществу к отдельным странам и событиям, по замыслу Трампа, должны Соединенные Штаты Америки. Это чрезвычайно опасная ситуация», – заявил российский политик.

Напомним, что ранее газета «Известия» написала, что Россия не будет принимать участие в заседании по реформе ООН, организованном президентом США Дональдом Трампом.