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Целью Трампа является строительство однополярного мира – Слуцкий
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    Целью Трампа является строительство однополярного мира – Слуцкий

    0:30  20 Сентября 2017
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    Целью Трампа является строительство однополярного мира – Слуцкий

    Нью-Йорк, 20 сентября. В своем выступлении в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН американский президент Дональд Трамп продемонстрировал истинные цели американской администрации, которые заключаются в построении однополярного мира во главе с США. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    В своем выступлении Трамп позволил себя ряд резких высказываний в сторону как Северной Кореи, так и Ирана. Кроме того, он затронул тему реформирования ООН.

    Как пишет ТАСС, Слуцкий отметил, что США намерены превратить ООН из верхушки мировой архитектуры в одну из многих международных организаций.

    «А диктовать отношение мировому сообществу к отдельным странам и событиям, по замыслу Трампа, должны Соединенные Штаты Америки. Это чрезвычайно опасная ситуация», – заявил российский политик.

    Напомним, что ранее газета «Известия» написала, что Россия не будет принимать участие в заседании по реформе ООН, организованном президентом США Дональдом Трампом. 

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    Автор: Антон Зарубин
    #трамп #слуцкий
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