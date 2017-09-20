Дело 2 мая: Украина неловко имитирует правосудие

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18 сентября в городе Ильичевск (после «декоммунизации» — Черноморск) судили обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая.

Три года назад, 2 мая 2014 года, в Одессе случилась самая страшная трагедия в истории Города у моря. Украинские радикалы атаковали палаточный городок сторонников федерализации страны. В огне Дома профсоюзов по официальным данным погибли 42 человека.

Что произошло?

Официальная версия гласит, что 2 мая в Одессе прошел «мирный марш сторонников единства Украины». Наличие у марширующих огнестрельного оружия, коктейлей Молотова и дубинок не пошатнуло уверенность следствия в благих намерениях «патриотов».

Безусловно, в событиях 2 мая 2014 года присутствует немало белых пятен. Однако даже видеозаписи, находящиеся в открытом доступе, дают вполне конкретное представление о действиях украинских радикалов.

На этом коротком видео «патриоты» прибывают на Куликовое поле.

Так начинался штурм дома Профсоюзов.

На этих кадрах здание уже охвачено огнем. «Проукраинские активисты» не смущаются, продолжая кидать зажигательные смеси.

Вот молодой человек рассуждает о том, что людей «придется жечь вместе со зданием».

Люди выбрасываются из окон горящего дома Профсоюзов. Участники «мирного марша» добивают их дубинами и другими подручными средствами.

Для справедливости отметим, что среди «патриотических» сил были и другие примеры. Далеко не все эти люди желали смерти своим идеологическим противникам. Здесь запечатлена попытка группы «евромайдановцев» помочь заложникам Дома Профсоюзов спуститься вниз.

Однако на этих же кадрах видно, как другая группа активистов продолжает действовать агрессивно. Слышны и радостные крики «Украина, Украина!».

Что делали власти?

Очень интересный вопрос. Куликовое поле, где развернулись страшные события, находится в самом центре города. Но никто не помешал радикалам убить десятки людей.

Украинское издание «Страна», которое провело собственное расследование трагедии 2 мая, указывает, что в 18.30 дежуривший рядом наряд милиции получил приказ выдвинуться на Греческую площадь, что было бессмысленно.

Пожарная служба настойчиво отказывалась реагировать на поступавшие звонки о пожаре на Куликовом поле.

Лидер президентского блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко возвестил о «победе над сепаратистами», успев покрасоваться на фоне погибших людей.

Сало бомбануло. Гончаренко не имел никакого отношения к событиям в Одессе 2 мая

Алексей Гончар http://t.co/x9uRsUAuvi pic.twitter.com/X96uqNUNd9 — Малороссия и Сирия (@DemotivatorRUS) March 2, 2015

По данным издания «Страна», тогдашний глава государственной администрации Одесской области Игорь Немировский лично дал команду зачистить Куликовое поле. В доказательство приводится запись телефонного разговора губернатора с одним из участников «мирного марша».

Кто оказался на скамье подсудимых?

Никто из людей (если их можно назвать людьми), виновных в убийствах «куликовцев», не был привлечен к ответственности. Несколько неприятных дней пережил Сергей Ходияк. Это один из активистов «Евромайдана», стрелявший в людей на поражение. Однако за героя вступились побратимы.

Одесса сегодня: убийца Ходияк - патриотический герой, Антимайдановцы - преступники - http://t.co/OemV4j4wF8 pic.twitter.com/3YMbiW0gfS — Донбасс Times (@donbasstimes) July 13, 2015

Суд не счел необходимым заключать его под стражу. Дело заглохло.

К сторонникам федерализации правоохранители и суд не были столь милостивы. Тех, кого не добили, начали судить.

Следствие и суд

Три года правоохранители и суды издевались над очевидно невиновными людьми. Несмотря на недопустимость споров о подсудности в украинском законодательстве, районные суды Одессы один за другим отказывались рассматривать дело 2 мая.

Приморский суд отказывается рассматривать дело и событиях 2 мая в Одессе. http://t.co/u1aJvoLngD - pic.twitter.com/1ES9mrCX8Z — Odessa1 (@odessa1com) December 13, 2014

Их единственная функция сводилась к продлению срока заключения обвиняемых под стражей.

Думская → Малиновский суд снова не смог провести заседание по "делу 2 мая" и продлил содержание… https://t.co/m5YibXL09h #Одесса #новости pic.twitter.com/yM6X4M4GNY — Все НОВОСТИ ⚓ ОДЕССЫ (@Odessa_Novosti) December 16, 2016

18 сентября: недолгое счастье

Ситуация сдвинулась с мертвой точки, когда дело передали в Черноморский суд в Одесской области.

Сравнительно быстро судьи вышли на финальную стадию процесса — оглашение приговора. Для всех было очевидно, что на скамье подсудимых оказались люди невиновные.

В Одессе сегодня будут выносить приговор тем, кого националисты убивали и жгли 2 мая. Вы не ослышались, НЕ ТЕМ кто жег, а ТЕМ КОГО жгли. pic.twitter.com/qyOaU34FxC — Дмитрий Борисенко (@AMDN_NEWS) September 18, 2017

Следствие по делу трудно назвать иначе, чем пародией. Тем не менее, с учетом особенностей украинского правосудия, надежды на оправдательный приговор были самыми робкими.

Тем более, что радикалы вновь демонстрировали решительный настрой.

Беспорядки после оправдания судом фигурантов дела о событиях 2 мая в Одессе https://t.co/0cgc2yZzhR pic.twitter.com/LsSKCw732C — RT на русском (@RT_russian) September 18, 2017

В противостоянии с «активистами» пострадали десятки правоохранителей.

Во время столкновений у здания городского суда Черноморска пострадали 35 правоохранителей #суд #Черноморск https://t.co/gck06xw5wX — Новости Одессы (@newsodessa1) September 19, 2017

Но случилось невиданное. Люди в мантиях буквально разгромили следствие.

Приведем лишь несколько ключевых моментов решения:

1. Экспертизы тел погибших проводились исключительно на основании медицинских документов, а не по результатам осмотра самих тел.

2. «Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину».

3. «Обвиняемый в убийстве «куликовцев» на Греческой площади «евромайдановец» Ходияк пробыл за решёткой два дня, тогда как «сторонники федерализации» находятся там уже более трех лет».

Журналист Юрий Ткачев, который вел трансляцию из зала суда в режиме онлайн, счел эту позицию суда особенно любопытной. Дело в том, что этот же суд при участии этих же судей уже неоднократно оставлял обвиняемых под стражей. В общем, неожиданный элемент самокритики от служителей украинской Фемиды.

Как бы ни было, суд вынес оправдательный приговор и постановил освободить оправданных из-под стражи.

Короткий миг счастья

Долго ликовать освобожденным не пришлось. Вскоре в зал суда явились сотрудники СБУ и прокуратуры. «Куликовцам» предъявили новые обвинения. На сей раз — в сепаратизме.

На Украине открыли ещё одно дело после оправдания фигурантов 2 мая 2014 года в Одессе https://t.co/OPecHdFU8T pic.twitter.com/1XAhLUyLHi — RT на русском (@RT_russian) September 19, 2017

Долженков и Мефедов снова отправились за решетку.

Увы, проблески правосудия на Украине оказались лишь имитацией.