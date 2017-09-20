Делегация РФ в ООН не стала слушать выступление президента Литвы

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Нью-Йорк, 20 сентября. Российская делегация покинула зал заседаний перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте на Генеральной Ассамблее ООН. Эту информацию подтвердил председатель комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий.

Ранее Грибаускайте пожаловалась в ООН на российско-белорусские учения «Запад-2017», в которых она увидела угрозу для стран Прибалтики. По ее словам, «скрытые масштабы и сценарии учений» доказывают агрессивный характер этих учений, пишет «Газета.ru».

Напомним, что Минобороны РФ отметило, что версия ряда западных СМИ о готовящемся на учениях «плацдарме для оккупации» какой либо страны НАТО не имеет ничего общего с действительностью.