Немецкий политик рассказал о важности для Германии диалога с Россией
Берлин, 20 сентября. Заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) Германии Вольфганг Кубики заявил, что для него важно возобновить конструктивный диалог с Россией, «а не махать шашками».
Немецкий политик подчеркнул, что позиция его партии в отношении России рациональна.
«Мы выступаем за то, чтобы возобновить конструктивный диалог, вместо того чтобы махать шашками», — сказал политик в эфире телеканала RT.
Глава СвДП заявил, что хотел бы сесть за стол переговоров и выслушать позицию России, чтобы «минимизировать, а не усиливать опасения и переживания».
«У Ганс-Дитриха Геншера есть мудрая фраза: «Пока люди разговаривают, они не стреляют друг в друга». Это должно стать нашей целью — разговор, совместная работа», — подытожил Кубики.