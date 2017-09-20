Немецкий политик рассказал о важности для Германии диалога с Россией

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Берлин, 20 сентября. Заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) Германии Вольфганг Кубики заявил, что для него важно возобновить конструктивный диалог с Россией, «а не махать шашками».

Немецкий политик подчеркнул, что позиция его партии в отношении России рациональна.

«Мы выступаем за то, чтобы возобновить конструктивный диалог, вместо того чтобы махать шашками», — сказал политик в эфире телеканала RT.

Глава СвДП заявил, что хотел бы сесть за стол переговоров и выслушать позицию России, чтобы «минимизировать, а не усиливать опасения и переживания».