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Политика
Немецкий политик рассказал о важности для Германии диалога с Россией
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    Немецкий политик рассказал о важности для Германии диалога с Россией

    0:05  20 Сентября 2017
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    Немецкий политик рассказал о важности для Германии диалога с Россией

    Берлин, 20 сентября. Заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) Германии Вольфганг Кубики заявил, что для него важно возобновить конструктивный диалог с Россией, «а не махать шашками».

    Немецкий политик подчеркнул, что позиция его партии в отношении России рациональна. 

    «Мы выступаем за то, чтобы возобновить конструктивный диалог, вместо того чтобы махать шашками», — сказал политик в эфире телеканала RT.

    Глава СвДП заявил, что хотел бы сесть за стол переговоров и выслушать позицию России, чтобы «минимизировать, а не усиливать опасения и переживания».

    «У Ганс-Дитриха Геншера есть мудрая фраза: «Пока люди разговаривают, они не стреляют друг в друга». Это должно стать нашей целью — разговор, совместная работа», — подытожил Кубики.

    Немецкий политик рассказал о важности для Германии диалога с Россией

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    Автор: Олеся Волкова
    #фрг #германия #политика #кубики #свдп
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