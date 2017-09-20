Защищая Россию от многоликого дракона: памятник Калашникову открылся в Москве. ФАН-ТВ

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Памятник Михаилу Калашникову – легендарному советскому конструктору, доктору технических наук, генерал-лейтенанту, создателю самого известного и самого популярного в мире стрелкового оружия – открылся в Москве на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц. По задумке скульптора Салавата Щербакова, монумент стал воплощением темы, актуальной во все времена: защита мира. Именно поэтому скульптурная композиция в новом московском сквере рядом с Оружейным переулком выглядит как целый сплав символов, объединенных общей идеей. Спереди памятник представляет собой фигуру самого конструктора, который держит в руках свое бессмертное творение – АК-47. А позади можно увидеть тёзку Калашникова – архангела Михаила, сражающегося с драконом. Именно с такой мыслью – защищать рубежи своей Родины от этого многоликого дракона – Калашников и создавал свой непревзойденный автомат. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

На церемонии открытия монумента присутствовал министр культуры РФ Владимир Мединский. «Михаил Калашников – это в какой-то степени Кулибин ХХ века, – сказал он. – Это воплощение самых лучших черт русского человека. Необычайная природная одаренность, простота, честность, организационный талант – это всё то, что позволило создать целую линейку оружия по защите Отечества, в которой, конечно, автомат Калашникова – настоящий, можно сказать, культурный бренд России».

Покровы сорваны, и вот перед зрителями предстает он – Михаил Калашников, создатель самого известного в мире оружия.

«Автомат Калашникова останется в истории как символ надежности, – подчеркнул генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник Сергей Чемезов. – Именно поэтому он стал сегодня самым массовым стрелковым оружием. Концерн имени Калашникова стал самым современным машиностроительным предприятием не только в России, но и в мире, производя огромную палитру различной продукции, от стрелкового оружия до ракет, катеров, беспилотников. Также восстановили известную марку мотоциклов «Иж-Планета».

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На открытии памятника присутствовала дочь великого конструктора Елена Калашникова. Выступая перед собравшимися, она напомнила о том, что сегодняшняя праздничная церемония приурочена к профессиональному празднику всех тех, чья деятельность связана с созданием ору жия. «Оружейники нашей страны отмечают свой профессиональный праздник. День оружейника был учрежден более пяти лет назад при непосредственном участии президента Союза оружейников Михаила Тимофеевича Калашникова. И вот сегодня, в День оружейника и в День Архистратига Михаила, предводителя воинства небесных сил, открывается памятник конструктору, посвятившему всю свою жизнь созданию оружия для защиты своего Отечества. Михаил Тимофеевич беззаветно любил свою Родину и был счастлив служить ей».

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