Путину покажут беспилотный автомобиль на юбилее «Яндекса»

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Москва, 20 сентября. «Яндекс» готовится продемонстрировать президенту РФ Владимиру Путину прототип своего беспилотного автомобиля, сообщил источник, знакомый с подготовкой визита.

По словам источника, сотрудники компании расскажут президенту о применении машинного обучения и анализа данных в разных сервисах «Яндекса». Помимо этого главе государства покажут беспилотный автомобиль.

Как сообщает РИА Новости, в «Яндексе» визит Путина официально не комментируют. Сообщается лишь, что к 20-летию компании 23 сентября готовится «много интересного для пользователей и сотрудников компании».