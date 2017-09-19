Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Третий подозреваемый в причастности к взрыву в лондонском метро был задержан
Весь мир
Третий подозреваемый в причастности к взрыву в лондонском метро был задержан
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Третий подозреваемый в причастности к взрыву в лондонском метро был задержан

    23:49  19 Сентября 2017
    58

    Третий подозреваемый в причастности к взрыву в лондонском метро был задержан

    Лондон, 19 сентября. Британская полиция провела задержание третьего подозреваемого в причастности к теракту в лондонском метро. Об этом сообщает Скотланд-Ярд.

    По словам представителя полиции, задержанному 25 лет, он был задержан в соответствии со статьей 41 закона о терроризме.

    Ранее сообщалось, что полиция уже задержала двоих других подозреваемых. Имя одного из них было обнародовано в этот понедельник – им оказался 21-летний Яя Фаррух, пишет газета «Известия».

    Напомним, что в прошлую пятницу на станции Parsons Green на западе Лондона сработало самодельное взрывное устройство. Не менее 30 человек получили ранения и травмы. Данный теракт стал уже пятым в Великобритании за последние полгода.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Антон Зарубин
    #теракт #метро #лондон
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 1087

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        26278

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19703

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8032

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7247
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        17:17   19 Сентября 2017
        5873
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        2324
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        1087
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        6007