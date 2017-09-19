Третий подозреваемый в причастности к взрыву в лондонском метро был задержан

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Лондон, 19 сентября. Британская полиция провела задержание третьего подозреваемого в причастности к теракту в лондонском метро. Об этом сообщает Скотланд-Ярд.

По словам представителя полиции, задержанному 25 лет, он был задержан в соответствии со статьей 41 закона о терроризме.

Ранее сообщалось, что полиция уже задержала двоих других подозреваемых. Имя одного из них было обнародовано в этот понедельник – им оказался 21-летний Яя Фаррух, пишет газета «Известия».

Напомним, что в прошлую пятницу на станции Parsons Green на западе Лондона сработало самодельное взрывное устройство. Не менее 30 человек получили ранения и травмы. Данный теракт стал уже пятым в Великобритании за последние полгода.