Более 40 человек погибли в результате землетрясения в Мексике

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Мехико, 19 сентября. Как минимум 42 человека погибли в мексиканском штате Морелос в результате землетрясения. Об этом сообщает губернатор штата.

Напомним что землетрясение магнитудой 7,1 балла имело месту возле города Пуэбла-де-Сарагоса. Первые толчки были зафиксированы в 18:14 по местному времени (21:14 по московскому времени). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.