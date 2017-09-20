Более 40 человек погибли в результате землетрясения в Мексике
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Мехико, 19 сентября. Как минимум 42 человека погибли в мексиканском штате Морелос в результате землетрясения. Об этом сообщает губернатор штата.
Напомним что землетрясение магнитудой 7,1 балла имело месту возле города Пуэбла-де-Сарагоса. Первые толчки были зафиксированы в 18:14 по местному времени (21:14 по московскому времени). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.
TERREMOTO EN MÉXICO - El estadio Azteca sufre daños severos en su estructura. - Se han caído edificios en la ciudad. Es un chaos ???????????? pic.twitter.com/FvXrORWrkT— DeportesHoyCanada (@rogersounders) September 19, 2017