Посол РФ в США готов встретиться с кандидатом на пост посла США в РФ

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Вашингтон, 19 сентября. Новый посол России в США Анатолий Антонов заявил, что был бы рад приветствовать выдвинутого на пост посла США в Москве Джона Хантсмана в российском посольстве перед его отъездом.

«Я буду рад с ним поговорить и обсудить перспективы российско-американских отношений», — заявил Антонов.

По словам дипломата, то, что он слышал о Хантсмане, может свидетельствовать о его позитивном настрое.

Антонов сообщил, что был бы рад перед отъездом переговорить с коллегой в посольстве, сообщает РИА Новости.