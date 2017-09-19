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Политика
Посол РФ в США готов встретиться с кандидатом на пост посла США в РФ
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    Посол РФ в США готов встретиться с кандидатом на пост посла США в РФ

    23:44  19 Сентября 2017
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    Посол РФ в США готов встретиться с кандидатом на пост посла США в РФ

    Вашингтон, 19 сентября. Новый посол России в США Анатолий Антонов заявил, что был бы рад приветствовать выдвинутого на пост посла США в Москве Джона Хантсмана в российском посольстве перед его отъездом.

    «Я буду рад с ним поговорить и обсудить перспективы российско-американских отношений», — заявил Антонов.

    По словам дипломата, то, что он слышал о Хантсмане, может свидетельствовать о его позитивном настрое.

    Антонов сообщил, что был бы рад перед отъездом переговорить с коллегой в посольстве, сообщает РИА Новости.

    Посол РФ в США готов встретиться с кандидатом на пост посла США в РФ

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    Автор: Олеся Волкова
    #антонов #сша #москва #хантсман
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