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Сирия: американские грузовики везут SDF бронетехнику и мобильные мосты
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    Сирия: американские грузовики везут SDF бронетехнику и мобильные мосты

    23:31  19 Сентября 2017
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    Сирия: американские грузовики везут SDF бронетехнику и мобильные мосты

    Дамаск, 19 сентября. SDF наращивают свои силы в районе Дейр эз-Зора. В сеть попали кадры колонны 120 американских грузовиков, перевозящих бронетехнику и вооружение для SDF в Сирии.

    По словам ряда очевидцев, кроме бронетехники грузовики перевозили мобильные мосты.

    Напомним, что SDF ведут бои против боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) на подступах к Дейр эз-Зору.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #курды #sdf
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