Сирия: американские грузовики везут SDF бронетехнику и мобильные мосты

В Избранное

Дамаск, 19 сентября. SDF наращивают свои силы в районе Дейр эз-Зора. В сеть попали кадры колонны 120 американских грузовиков, перевозящих бронетехнику и вооружение для SDF в Сирии.

По словам ряда очевидцев, кроме бронетехники грузовики перевозили мобильные мосты.

Напомним, что SDF ведут бои против боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) на подступах к Дейр эз-Зору.

120 loaded trucks with armored vehicles and weapons to #SDF #YPG #CizireStorm , even some reports said mobile bridges were seen pic.twitter.com/PLU0SP6n2P — Murad (@Murad_Rojava) September 19, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.