Мощное землетрясение в Мексике: нет сотовой связи, разрушены дома, закрыты аэропорты

В Избранное

Мехико, 19 сентября. Сильное землетрясение магнитудой 7,4 произошло неподалеку от города Пуэбла-де-Сарагоса на юге Мексики.

По данным Геологической службы США, эпицентр находился в 63 км к юго-западу от города, очаг землетрясения залегал на глубине 57 км.

Как сообщает RT, мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго сообщил о пожарах. Известно о десятках рухнувших зданий. Спасатели достают из-под завалов людей. Международный аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса приостановил работу. Нарушена работа сотовой связи.

Desde las alturas, se ve mucho humo/polvo en la ciudad #Sismo pic.twitter.com/Btl7j1CtTV — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 19, 2017

По данным Reuters, в штате Пуэбла рядом с Мехико обрушилась школа, в результате чего по меньшей мере два человека погибли.

Los mexicanos unidos hasta el final, todos uniendo fuerzas para quitar los escombros.

Te amo México.???????? #Sismo pic.twitter.com/pfLPk2Sbzx — Karla Romero. (@lacharlierom) September 19, 2017

Как сообщала «Газета.ру», 8 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 8,2, его жертвами стали 98 человек.