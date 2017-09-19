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Мощное землетрясение в Мексике: нет сотовой связи, разрушены дома, закрыты аэропорты
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    Мощное землетрясение в Мексике: нет сотовой связи, разрушены дома, закрыты аэропорты

    23:29  19 Сентября 2017
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    Мощное землетрясение в Мексике: нет сотовой связи, разрушены дома, закрыты аэропорты

    Мехико, 19 сентября. Сильное землетрясение магнитудой 7,4 произошло неподалеку от города Пуэбла-де-Сарагоса на юге Мексики. 

    По данным Геологической службы США, эпицентр находился в 63 км к юго-западу от города, очаг землетрясения залегал на глубине 57 км.

    Как сообщает RT, мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго сообщил о пожарах. Известно о десятках рухнувших зданий. Спасатели достают из-под завалов людей. Международный аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса приостановил работу. Нарушена работа сотовой связи.

    По данным Reuters, в штате Пуэбла рядом с Мехико обрушилась школа, в результате чего по меньшей мере два человека погибли.

    Как сообщала «Газета.ру», 8 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 8,2, его жертвами стали 98 человек. 

     

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    Автор: Олеся Волкова
    #землетрясение #мексика
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