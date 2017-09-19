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Эксперт рассказал, как отразится на репутации Дурова скандал с Розенбергом
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    Эксперт рассказал, как отразится на репутации Дурова скандал с Розенбергом

    23:18  19 Сентября 2017
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    Эксперт рассказал, как отразится на репутации Дурова скандал с Розенбергом

    Москва, 19 сентября. Скандал, связанный с публикацией бывшего сотрудника ООО «Телеграф» Антона Розенберга приведет к десакрализации основателя социальной сети «ВКонтакте» и создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом заявила HR-эксперт Алёна Владимирская.

    По ее словам, данный скандал демонстрирует наличие сильного деления внутри Telegram, а также незащищенность его сотрудников.

     «Происходит история десакрализации Дурова. Дуров был для большого количества людей в России, для целого поколения такой сакральной историей про высший смысл стартапера. Что он декларировал, очень ложилось на ценности поколения», — приводит слова Владимирской RT.

    Напомним, что Антон Розенберг ранее опубликовал пост на платформе блогов Medium, в котором рассказал о возникшем у него конфликте с братом основателя социальной сети «ВКонтакте» Павла Дурова Николаем. Также Розенберг заявил, что против него был подан иск на 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны. В ответ Дуров заявил, что посты Розенберга не соответствуют действительности.

     

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #розенберг #дуров #телеграм
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