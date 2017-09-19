Эрдоган и генсек ООН обсудили ситуацию в Мьянме, Сирии и Ираке

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Нью-Йорк, 19 сентября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу, на которой обсудили ситуацию в Мьянме, Сирии и Ираке. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Как сообщает пресс-служба всемирной организации, турецкий президент и генеральный секретарь ООН обсудили обстановку в Мьянме. В частности, Гутерреш поблагодарил Эрдогана за оказанную им помощь беженцам народности рохинджа.

Также глава Турции и генсек ООН обменялись мнениями относительно ситуации в Сирии и Ираке.