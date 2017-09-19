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Политика
Эрдоган и генсек ООН обсудили ситуацию в Мьянме, Сирии и Ираке
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    Эрдоган и генсек ООН обсудили ситуацию в Мьянме, Сирии и Ираке

    23:01  19 Сентября 2017
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    Эрдоган и генсек ООН обсудили ситуацию в Мьянме, Сирии и Ираке

    Нью-Йорк, 19 сентября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу, на которой обсудили ситуацию в Мьянме, Сирии и Ираке. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

    Как сообщает пресс-служба всемирной организации, турецкий президент и генеральный секретарь ООН обсудили обстановку в Мьянме. В частности, Гутерреш поблагодарил Эрдогана за оказанную им помощь беженцам народности рохинджа.

    Также глава Турции и генсек ООН обменялись мнениями относительно ситуации в Сирии и Ираке.

    «Генеральный секретарь и президент обсудили ситуацию в Сирии и продолжающиеся дипломатические усилия по окончанию конфликта», – приводит текст сообщения пресс-службы ООН «Газета.ru».

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #эрдоган #ирак #гутерреш #мьянма
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