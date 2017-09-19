Закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии внесен в Госдуму

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Москва, 19 сентября. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии (так называемого срока дожития — времени, которое человек будет получать пенсию) на 2018 год. Этот период должен вырасти на полгода — до 246 месяцев.

В проекте закона, опубликованном в электронной базе документов нижней палаты парламента, сообщается, что «ожидаемый̆ период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2018 год устанавливается продолжительностью 246 месяцев».

Если документ будет принят, изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.

Как сообщала «Газета.ру», законопроект будет распространен на застрахованных лиц, которым назначается в 2018 году накопительная пенсия.