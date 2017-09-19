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Политика
Порошенко призвал австрийского президента поддержать ввод миротворцев ООН в Донбасс
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    Порошенко призвал австрийского президента поддержать ввод миротворцев ООН в Донбасс

    22:40  19 Сентября 2017
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    Порошенко призвал австрийского президента поддержать ввод миротворцев ООН в Донбасс

    Нью-Йорк, 19 сентября. Украинский президент Петр Порошенко обратился к Австрии с призывом поддержать диалог с ООН по вопросу ввода миротворцев в Донбасс. Об этом сообщает официальный сайт украинского президента.

    В рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Порошенко провел встречу с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом. Порошенко проинформировал Беллена о развитии ситуации в кризисном регионе, ходе выполнения минских соглашений, а также дальнейших шагах для деэскалации ситуации.

    По данным пресс-службы украинского президента, оба участника беседы скоординировали подходы по развертыванию миротворческой операции ООН на территории Донбасса. Кроме того, Порошенко обратился к властям Австрии с просьбой поддержать активный диалог с ООН по этому вопросу.

    Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поддержал идею отправки миротворцев ООН в Донбасс, подчеркнув, речь моет идти лишь о защите сотрудников ОБСЕ на линии разграничения. В то же время, Киев настаивает на размещении миссии ООН на всей территории региона. ОБСЕ в свою очередь, подтвердила готовность начать консультации с ООН по вопросу возможного размещения миротворческой миссии в Донбассе, пишет RT.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #оон #порошенко #австрия
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