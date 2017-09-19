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Политика
Российская делегация покинула зал ГА ООН перед выступлением Грибаускайте
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    Российская делегация покинула зал ГА ООН перед выступлением Грибаускайте

    22:30  19 Сентября 2017
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    Российская делегация покинула зал ГА ООН перед выступлением Грибаускайте

    Нью-Йорк, 19 сентября. Российская делегация покинула зал Генеральной Ассамблеи ООН перед выступление президента Литвы Дали Грибаускайте. Ранее та выступила с заявлением, в котором назвала российско-белорусские учения «Запад-2017» угрозой для человечества.

    Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий покинули свои места незадолго до того, как Грибаускайте поднялась на трибуну, пишет газета «Известия».

    Напомним, что президент Литвы в этот понедельник провела встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которой она проинформировала генсека о «действиях России у границ Литвы». Совместные российско-белорусские учения она назвала «угрозой всему человечеству». Также она бездоказательно обвинила Россию в подготовке нападения на западные страны.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #оон #делегация #грибаускайте
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