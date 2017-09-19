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Польша обратится к экспертам из Германии в вопросе немецких репараций
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    Польша обратится к экспертам из Германии в вопросе немецких репараций

    22:23  19 Сентября 2017
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    Польша обратится к экспертам из Германии в вопросе немецких репараций

    Варшава, 19 сентября. Польша может привлечь международных экспертов, в том числе из Германии, в вопросе немецких репараций за ущерб Второй мировой войны. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

    Аналитическое бюро сейма Польши ранее пришло к выводу, что страна имеет право требовать от Германии почти 50 млрд долларов репараций.

    Ващиковский в эфире польского телевидения сообщил, что Польша будет приглашать экспертов, в том числе и зарубежных. «Даже, возможно, из Германии следовало бы запросить экспертизы», — добавил министр.

    По его словам, правительство сможет принимать решение о предъявлении Германии официальных претензий о репарациях только после того, как будет дана точная оценка «ущерба, который понесла Польша во Второй мировой войне, как людского, так и материального».

    Польша обратится к экспертам из Германии в вопросе немецких репараций

    Как сообщала «Газета.ру», вопрос о дополнительных компенсациях ранее подняла премьер-министр Польши Беата Шидло, выразившая мнение, что Польша сильнее других стран пострадала от нацистов.

    Напомним, советская Польша получала репарации от Германии до 1953 года, однако в дальнейшем добровольно отказалась от них.

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    Автор: Олеся Волкова
    #польша #германия
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