Первая солнечная электростанция на российских модулях была построена на Алтае

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Горно-Алтайск, 19 сентября. Первая солнечная электростанция, построенная на гетероструктурных модулях российского производства, была открыта во вторник в Майминском районе Республики Алтай. Как сообщает пресс-служба правительства региона, мощность элетростанции составит 20 МВт.

По данным ведомства, инвестиции в объект составили около 2 миллиардов рублей. Подрядчиком выступила компания «Солнечная энергия».

«Станция уникальна тем, что в ней используются гетеростурктурные модули - гибридные элементы с повышенной эффективностью. Они в разы повышают преобразование солнечной энергии даже в условиях облачности», – отметили в пресс-службе руководства региона.

Строительство электростанции было начало в мае 2017 года. Эта электростанция стала четвертой станцией в регионе, сооруженной группой компаний «Хевел». Как ожидается, до 2019 года в регионе будут возведены еще четыре крупных электростанции общей можностью около 80 МВт.