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Париж, 19 сентября. Уладить ситуацию с Сирией невозможно без России, и западные страны могут работать с Москвой по сирийскому урегулированию. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью CNN.

«Россия является партером, нам нужно работать с Россией. Уладить ситуацию с Сирией без России невозможно. Очень сложно уладить ситуацию с Северной Кореей без России», — сказал Макрон.

Французский президент также подчеркнул необходимость уважения к России с учетом ее места в мире и развития отношений Парижа и Москвы. «И я считаю, что по Сирии мы можем работать вместе, это важно», — добавил глава государства.

Ранее Макрон и президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров выразили готовность к наращиванию координации по Сирии.