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Новости Сирии
Уладить ситуацию с Сирией без России невозможно — Макрон
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    Уладить ситуацию с Сирией без России невозможно — Макрон

    21:53  19 Сентября 2017  /обновлено: 21:57  19 Сентября 2017
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    Уладить ситуацию с Сирией без России невозможно — Макрон

    Париж, 19 сентября. Уладить ситуацию с Сирией невозможно без России, и западные страны могут работать с Москвой по сирийскому урегулированию. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью CNN.

    «Россия является партером, нам нужно работать с Россией. Уладить ситуацию с Сирией без России невозможно. Очень сложно уладить ситуацию с Северной Кореей без России», — сказал Макрон.

    Французский президент также подчеркнул необходимость уважения к России с учетом ее места в мире и развития отношений Парижа и Москвы. «И я считаю, что по Сирии мы можем работать вместе, это важно», — добавил глава государства.

    Ранее Макрон и президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров выразили готовность к наращиванию координации по Сирии.

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    Автор: Борис Любимов
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