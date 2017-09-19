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Россия
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Автодорожную арку Крымского моста начали перемещать к месту погрузки на плавопоры
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    Автодорожную арку Крымского моста начали перемещать к месту погрузки на плавопоры

    21:47  19 Сентября 2017
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    Автодорожную арку Крымского моста начали перемещать к месту погрузки на плавопоры

    Москва, 19 сентября. В этот вторник началось передвижение к месту погрузки на плавучие опоры 5000-тонной автодорожной арки Крымского моста, которые соединит полуостров с материковой Россией. Об этом сообщают в информационном центре «Крымский мост».

    Как сообщается, автодорожный арочный пролет Крымского моста был снят со стапеля на керченской технологической площадке, где он собирался в течении года.

    «С помощью элементов тяг и толкающих устройств конструкцию весом более 5 тыс. тонн передвигают горизонтально на расстояние почти 140 метров к месту погрузки на плавучие опоры, которые впоследствии перевезут ее к фарватерным опорам моста через Керченский пролив», – сообщает инфоцентр.

    Морская операция по перевозке пролета к месту установки пройдет в конце сентября – начале октября. Точная дата будет установлена, когда станут ясны погодные условия в районе проведения работ.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #крымский мост #арка #опоры
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