Автодорожную арку Крымского моста начали перемещать к месту погрузки на плавопоры

В Избранное

Москва, 19 сентября. В этот вторник началось передвижение к месту погрузки на плавучие опоры 5000-тонной автодорожной арки Крымского моста, которые соединит полуостров с материковой Россией. Об этом сообщают в информационном центре «Крымский мост».

Как сообщается, автодорожный арочный пролет Крымского моста был снят со стапеля на керченской технологической площадке, где он собирался в течении года.

«С помощью элементов тяг и толкающих устройств конструкцию весом более 5 тыс. тонн передвигают горизонтально на расстояние почти 140 метров к месту погрузки на плавучие опоры, которые впоследствии перевезут ее к фарватерным опорам моста через Керченский пролив», – сообщает инфоцентр.

Морская операция по перевозке пролета к месту установки пройдет в конце сентября – начале октября. Точная дата будет установлена, когда станут ясны погодные условия в районе проведения работ.