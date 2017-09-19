Глава МЧС России призвал ужесточить наказания за «телефонный терроризм»

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Москва, 19 сентября. Наказания за так называемый «телефонный терроризм» должны быть ужесточены. Так считает глава МЧС Российской Федерации Владимир Пучков.

«Это большая серьезная проблема, которая требует, конечно же, законодательного регулирования, в том числе повышения ответственности всех, кто это организует», — цитирует слова политика ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что посетители и сотрудники библиотеки имени Ленина в Москве были эвакуированы после сообщения о «минировании» здания.