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Россия
Глава МЧС России призвал ужесточить наказания за «телефонный терроризм»
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    Глава МЧС России призвал ужесточить наказания за «телефонный терроризм»

    22:04  19 Сентября 2017
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    Глава МЧС России призвал ужесточить наказания за «телефонный терроризм»

    Москва, 19 сентября. Наказания за так называемый «телефонный терроризм» должны быть ужесточены. Так считает глава МЧС Российской Федерации Владимир Пучков.

    «Это большая серьезная проблема, которая требует, конечно же, законодательного регулирования, в том числе повышения ответственности всех, кто это организует», — цитирует слова политика ТАСС.

    Напомним, ранее стало известно о том, что посетители и сотрудники библиотеки имени Ленина в Москве были эвакуированы после сообщения о «минировании» здания.

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    Автор: Алексей Громов
    #мчс
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