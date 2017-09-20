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Сирия, 20 сентября. ИГ* провело три контратаки на восточном берегу Евфрата в Дейр эз-Зоре. Полиция YPG обвинила САА в организации взрыва на севере провинции Хасака. «Нусра»*** обстреляла города Дамаск и Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА на юге провинции Алеппо; нанесли авиаудары по военным объектам ИГ в окрестностях Дейр эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливали позиции исламистов в кварталах Айн-Тарма и Джобар в Восточной Гуте Дамаска; понесли потери в результате атак смертников ИГ в Дейр эз-Зоре; заняли окраины населенного пункта Хашам юго-восточнее Дейр эз-Зора; обнаружили хранилище ИГ недалеко от Акербата в провинции Хама; уничтожили два танка и две БМП «Нусры» к северу от Хамы.

«Исламское государство»: предприняло несколько попыток контрнаступления на восточном берегу Евфрата в Дейр эз-Зоре; потеряло более 40 ИГИЛовцев и оружие в столкновениях с курдами в Ракке утратило поселение Мадамия в восточной части Хамы; организовало теракт на севере города Аль-Камышлы в Хасаке; провело атаку с участием смертника в провинции Аль-Анбар в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): отбила атаки курдов в районе городов Кальджибрин, Кафр Хашер и Кафр Кальбин на севере провинции Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: открыла огонь по жилым районам в городе Дамаск; продолжила столкновения с САА в южной части Алеппо; перешла в наступление на севере провинции Хама; провела обстрел города Хама.

Курды: вели бои с ИГ в районе развязки Аль-Мамиль восточнее Дейр эз-Зора; потеряли семерых солдат убитыми или раненными в Ракке; обвинили САА в организации теракта в Хасаке.

Международная коалиция: доставила новую партию военной техники курдам в Хасаку.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки продолжились вооруженные стычки между войсками САР и отрядами формирований вооруженной оппозиции «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» на северо-востоке Дамаска. Как передавал Twitter-канал (SyriaEventSY), части правительственной армии провели несколько артиллерийских и ракетных обстрелов укрепрайонов исламистов в кварталах Айн-Тарма и Джобар. О потерях со стороны боевиков все еще не сообщалось.

Во второй половине дня под огнем радикалов оказалась столица Сирии. Террористы «Ан-Нусры» нанесли удары по жилым районам Аль-Дувела и Аль-Заблатани, убив одного из гражданских лиц и ранив еще двоих, передавал информационный портал Al Alam.

Провинция Алеппо

В северной части региона отмечались столкновения между Сирийскими демократическими силами**** (SDF) и протурецкими исламистами Сирийской свободной армии (ССА). По информации военного источника в социальной сети Facebook (Syrian.RMP), попытки наступления курдов недалеко от городов Кальджибрин, Кафр Хашер и Кафр Кальбин на севере провинции провалились. Несколько военнослужащих SDF погибли в ходе вооруженного противостояния.

Военные самолеты ВВС Турции провели разведывательные полеты в районе города Африн, передавал военный источник в Twitter (leventkemaI). Военные эксперты полагают, что отряды ССА совместно с турецкими войсками готовятся к началу военной операции «Меч Евфрата», направленной на оттеснение курдов от сирийско-турецкой границы.

Сирийская арабская армия (САА) продолжила столкновения с радикалами террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» на юге провинции. Стороны вели взаимные обстрелы в районе поселения Таль Аль-Ис, а также вблизи населенного пункта Аль-Харрадж. Поддержку правительственным силам оказывали военные самолеты ВКС России. Об этом сообщал информационный портал Damascus Now.

Провинция Дейр эз-Зор

Боевики «Исламского государства»* в течение дня предприняли несколько попыток контрнаступления на восточном берегу Евфрата. Данные территории перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) двумя днями ранее, после того как силы САР под прикрытием российских ВКС форсировали реку. Twitter-канал (bbxssadcy) передавал, что трем террористам-смертникам на заминированных автомобилях удалось приблизиться к занимаемым САА позициям, в результате чего погибли несколько военнослужащих армии Башара Асада. Тем не менее правительственные подразделения продолжили возводить укрепления на левом берегу. Разворачивались бои на острове Хавиджат Сакр. Во второй половине дня САА удалось занять окраины населенного пункта Хашам. ВКС РФ оказывали значительную поддержку САА, нанося авиаудары по военным объектам террористической группировки. Об этом сообщал информационный портал Al Masdar News.

Между тем к востоку от столицы провинции продолжили развивать наступление Демократические силы Сирии (SDF). Согласно данным новостного портала DeirEzzor 24, основные боестолкновения прошли в районе развязки Аль-Мамиль. Кроме того, один из полевых командиров Отрядов народной самообороны (YPG) заявил, что курдские силы не намерены прекращать продвигаться к Дейр эз-Зору, и, более того, готовы выступить против сирийских войск в случае их препятствования. Напомним, SDF и YPG действуют в регионе при помощи ВВС международного альянса.

Провинция Ракка

Ожесточенные боестолкновения между курдскими отрядами и силами «Исламского государства» в административном центре провинции продолжились. Несмотря на то, что осада города длится уже более трех месяцев, боевики террористической группировки не прекращают оказывать упорное сопротивление. Так, в начале дня радикалы ИГ попытались атаковать опорные пункты «демократической армии», используя смертника, однако террорист был застрелен до того, как успел приблизиться к позициям SDF. При помощи коалиционной авиации курдам удалось уничтожить более 40 ИГИЛовцев, а также захватить оружие ИГ. Об этом сообщает информационное агентство Al Masdar News. Со своей стороны SDF потеряли семерых солдат убитыми или раненными.

Провинция Хама

Недалеко от Акербата военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обнаружили хранилище ИГ, в котором находились несколько единиц военной техники, а также взрывчатку. Напомним, город перешел под контроль войск САР, выступающих при поддержке российских ВКС, 4-го сентября этого года. Кроме того, после операций ВКС РФ САА заняла деревню Мадамия, передавал военный источник в Twitter (C_Military1).

Поступала информация о том, что правительственная армия была вынуждена покинуть населенный пункт Абу Ханая под натиском террористов «Исламского государства», тем не менее данные сведения не получили подтверждения.

На севере Хамы неожиданную попытку наступления предприняли исламисты «Джебхат Ан-Нусры»*, действовавшие совместно с Исламским движением Восточного Туркестана. Сообщалось, что боевики начали атаку с ракетных ударов. Под обстрелом оказались позиции САА близ населенного пункта Маан. Тем не менее, согласно информации агентства новостей Damascus Now, в результате боев два танка и две БМП исламистов были ликвидированы.

Обстрелам «Ан-Нусры» также подвергся административный центр провинции. Удары пришлись по авиабазе, в результате чего, как утверждали оппозиционные источники, были уничтожены три военных самолета САР, а также пострадал один из командиров САА.

Провинция Хасака

Радикалы одной из «спящих ячеек» «Исламского государства» организовали очередной теракт на подконтрольных курдам территориях. По сведениям военного источника в сети Twitter (ijhfrjy1), взрывчатка была заложена в автомобиле, принадлежащем Рабочей партии Курдистана (РПК). Взрыв произошел на севере города Аль-Камышлы, который практически пополам делят силы САА и курдских формирований. Даже несмотря на то, что террористическая группировка взяла на себя ответственность за теракт, полиция Отрядов народной самообороны (YPG) настаивала на том, что взрыв устроили военнослужащие правительственных войск.

Соединенные штаты продолжили оказывать поддержку Сирийской демократической армии (SDF). Колонна американской военной техники прибыла на территорию Хасаки и далее направилась в сторону Дейр эз-Зора. Об этом сообщал Twitter-канал (AfarinMamosta).

Ирак

Командование армии Ирака объявило о начале совместного наступления иракских ВС и отрядов «Хашд Аш-Шааби» в западной части провинции Аль-Анбар, граничащей с территорией Сирии. В результате столкновений союзникам удалось занять окраины населенного пункта Аль-Рехания восточнее города Анна, передавал новостной портал Al Sumaria News. В попытке приостановить продвижение правительственных сил террористы «Исламского государства» прибегли к атаке с участием смертника, сообщал Twitter-канал (eftrbo4). О потерях сторон никакой информации не поступало.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)