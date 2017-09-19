Макрон назвал США партнером Франции прошлого, настоящего и будущего

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Нью-Йорк, 19 сентября. Соединенные Штаты являются историческим партнером Франции, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

По его словам, США являются не только историческим партнером Франции, но и партнером как настоящего времени, так и будущего. Он подчеркнул, что Париж намерен строить отношения с Вашингтоном исходя из этих соображений.

«США - наш партнер, наш партнер исторический, наш партнер в настоящем времени и наш партнер будущего. И именно в этом духе я с момента избрания президентом веду отношения с президентом США Дональдом Трампом», – заявил Макрон, выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Французский лидер признал, что между ним и его американским коллегой существуют определенные разногласия, например по вопросу о ситуации с климатом. Он назвал выход США из Парижского соглашения по климату «ошибкой». В то же время, Макрон отметил, в ряде вопросов США и Франция придерживаются одной и той же точки зрения.