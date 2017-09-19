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Сирия, 19 сентября. В результате авианалета коалиции США в провинции Киркук в Ираке погиб несовершеннолетний ребенок. Боевики «Ан-Нусры»*** обстреляли еще один жилой квартал в Дамаске. Два конвоя с подкреплением САА направились к Дейр эз-Зору, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли несколько авиаударов по укрепленным пунктам «Тахрир Аш-Шам» на окраине города Кафр Зета к северу от Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили конвои с подкреплением из провинций Хомс и Даръа в Дейр эз-Зор; уничтожили полевого командира Исламского движения Восточного Туркестана на севере провинции Хама.

«Исламское государство»: утратило остров Хавиджат Сакр в Дейр эз-Зоре; организовало атаку с участием смертника к востоку города Анна в провинции Аль-Анбар в Ираке; лишилось двух командиров в результате ударов беспилотника ВС Ирака в провинции Салах Эд-Дин.

«Тахрир Аш-Шам»: провела минометный обстрел района Аль-Заблатани в Дамаске, пострадали мирные жители.

Курды: продолжают вести бои с террористами ИГ* в районе Рамила в городе Ракка.

Международная коалиция: совершила боевой вылет в районе деревни Аз-Заб на юго-западе провинции Киркук в Ираке, погиб ребенок.

Провинция Дамаск

Стало известно, что боевики террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой группировкой «Джебхат Фатх Аш-Шам»*, провели еще один минометный обстрел другого жилого района в административном центре провинции. Согласно данным военного источника в социальной сети Twitter (Motawasset), в результате ударов в квартале Аль-Заблатани ранения получили два мирных жителя. Напомним, несколькими часами ранее под огнем радикалов оказался район Аль-Дувела. Тогда был убит один человек из числа местного населения.

Провинция Алеппо

Российский Центр по примирению враждующих сторон доставил гуманитарную помощь мирным жителям населенного пункта Бирлихин. Об этом сообщает местный информационный портал Aleppo Real News на своей официальной странице в сети Twitter (RealNewsAleppo). Наборы с продовольствием были распределены среди гражданских лиц. Кроме того, российские врачи начали проводить медицинские осмотры.

Между тем Турция продолжает стягивать силы к сирийско-турецкой границе. Военный источник в Twitter (ihacomtr) сообщает о том, что семь единиц тяжелой военной техники прибыли в турецкий город Килис, расположенный недалеко от сирийской провинции Алеппо. Напомним, Анкара поддерживает боевиков Сирийской свободной армии (ССА) в борьбе против курдов.

Провинция Дейр эз-Зор

Военный источник в социальной сети Twitter (SRNN2011) сообщает о том, что Сирийской арабской армии (САА) при помощи ВКС РФ удалось полностью занять остров Хавиджат Сакр. Тем не менее правительственные информационные агентства пока не подтверждали данную информацию. Ранее сообщалось, что под контролем войск Башара Асада и их союзников находится около половины острова.

Новый конвой с подкреплением САА был отправлен из района города Хомс на помощь силам САР, продвигающимся в окрестностях Дейр эз-Зора. Как передает новостной портал Al Masdar News, новые бойцы обучены тактике ведения уличных боев. Кроме того, к стратегическому городу движутся части Национальных сил обороны****** (NDF), передислоцированные из провинции Даръа.

Тем временем иранский конвой с гумпомощью направился к столице региона. По сведениям военных источников AMN, в составе гуманитарного груза — наборы с продовольствием и медикаментами.

Провинция Ракка

Согласно информации агентства новостей Raqqa 24, Сирийские демократические силы**** (SDF) продолжают вести бои с террористами «Исламского государства»* в районе Рамила в Ракке. Сообщается о том, что курдские формирования ведут обстрелы подконтрольных террористической группировке территорий из крупнокалиберных пулеметных установок. Никакой информации о потерях со стороны ИГИЛовцев пока не поступало. Напомним, в первой половине дня радикалы ИГ предприняли попытку атаки с участием смертника, тем не менее боевик был застрелен раньше, чем успел активировать на себе взрывное устройство.

Провинция Хама

По данным Twitter-канала (aboomran962), продолжается вооруженное противостояние между боевиками «Исламского государства» и силами Сирийской арабской армии (САА) к северу от столицы провинции. Поддержку правительственным подразделениям оказывают российские военные самолеты. ВКС РФ нанесли серию авиаударов по опорным пунктам альянса «Тахрир Аш-Шам» и союзных ему антиправительственных организаций недалеко от населенного пункта Кафр Зета.

На новостном портале Syrian Civil War были опубликованы сведения о том, что в ходе боевых действий в северной части Хамы был убит полевой командир Исламского движения Восточного Туркестана. О подробностях случившегося не сообщается. Напомним, данное формирование действует на стороне радикальной группировки «Джебхат Ан-Нусра»*.

Ирак

Подконтрольное «Исламскому государству» агентство новостей «Аль-Амак» сообщает об атаке террориста-смертника ИГ недалеко от населенного пункта Ар-Рихане, расположенного к востоку от города Анна в провинции Аль-Анбар. Ранее поступала информация о том, что иракские войска совместно с Силами народной мобилизации вошли в Ар-Рихане.

Кроме того, по данным «Аль-Амак», авиаударам ВВС западной коалиции во главе с Соединенными Штатами подверглась небольшая деревня Аз-Заб на юго-западе Киркука. В результате боевого вылета погиб несовершеннолетний ребенок, еще восемь человек получили ранения. Авиация международного альянса действует в регионе на стороне вооруженных сил Ирака.

Между тем на севере соседней провинции Салах Эд-Дин в городе Аль-Ширкат два высокопоставленных командира террористической группировки были уничтожены в результате взрыва. Как передает информационный портал Al Sumaria News, взрывчатка была сброшена с боевого беспилотника, принадлежащего правительственной армии Ирака.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)