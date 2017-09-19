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Происшествия
Пьяный петербуржец устроил взрыв газа в многоквартирном доме
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    Пьяный петербуржец устроил взрыв газа в многоквартирном доме

    21:28  19 Сентября 2017
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    Пьяный петербуржец устроил взрыв газа в многоквартирном доме

    Санкт-Петербург, 19 сентября. Несколько десятков человек были эвакуированы из дома на улице Демьяна Бедного в Петербурге из-за взрыва газовоздушной смеси. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

    По данным ведомства, взрыв произошел в одной из квартир на втором этаже жилого дома по улице Демьяна Бедного. После взрыва возгорания не произошло, однако взрывной волной в помещении выбило стекла и двери.

    По предварительным данным, причиной взрыва, стали действия владельца квартиры. После осмотра помещения сотрудники МЧС обнаружили, что газовый шланг перед кухонной плитой был перерезан. При этом сам хозяин оказался в состоянии алкогольного опьянения.

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    Автор: Алексей Громов
    #мчс #петербург #газ #утечка #жилой дом
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