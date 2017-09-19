Пьяный петербуржец устроил взрыв газа в многоквартирном доме

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Санкт-Петербург, 19 сентября. Несколько десятков человек были эвакуированы из дома на улице Демьяна Бедного в Петербурге из-за взрыва газовоздушной смеси. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, взрыв произошел в одной из квартир на втором этаже жилого дома по улице Демьяна Бедного. После взрыва возгорания не произошло, однако взрывной волной в помещении выбило стекла и двери.

По предварительным данным, причиной взрыва, стали действия владельца квартиры. После осмотра помещения сотрудники МЧС обнаружили, что газовый шланг перед кухонной плитой был перерезан. При этом сам хозяин оказался в состоянии алкогольного опьянения.