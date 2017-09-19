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Новости Сирии
Международная контактная группа по Сирии позволит оживить женевские переговоры — Макрон
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    Международная контактная группа по Сирии позволит оживить женевские переговоры — Макрон

    21:25  19 Сентября 2017  /обновлено: 21:43  19 Сентября 2017
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    Международная контактная группа по Сирии позволит оживить женевские переговоры — Макрон

    Париж, 19 сентября. Международная контактная группа по Сирии позволит оживить женевский процесс по урегулированию сирийского конфликта. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Мы предложили создать контактную группу, которая позволит оживить Женевские переговоры», — сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

    Добавим, ранее Макрон и президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров выразили готовность к наращиванию координации по Сирии.

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    Автор: Борис Любимов
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