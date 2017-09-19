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Париж, 19 сентября. Международная контактная группа по Сирии позволит оживить женевский процесс по урегулированию сирийского конфликта. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы предложили создать контактную группу, которая позволит оживить Женевские переговоры», — сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Добавим, ранее Макрон и президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров выразили готовность к наращиванию координации по Сирии.