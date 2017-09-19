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Дочь Рауля Кастро рассказала о блокировке страницы в Facebook
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    Дочь Рауля Кастро рассказала о блокировке страницы в Facebook

    21:41  19 Сентября 2017
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    Дочь Рауля Кастро рассказала о блокировке страницы в Facebook

    Гавана, 19 сентября. Администрация социальной сети Facebook временно заблокировала страницу дочери председателя Госсовета Кубы Рауля Кастро.

    Это произошло после того, как Мариэла Кастро опубликовала номер банковского счета для помощи кубинцам, пострадавшим от урагана «Ирма». Позднее администраторы извинились и указали на то, что произошла ошибка.

    «Хочу призвать владельцев и администрацию Facebook задуматься над своей политикой, над свободой слова, которую иногда подгоняют штыками, так чтобы звучало только то, что хочется им, а не то, что ты хочешь сказать на самом деле», — цитирует ее слова RT.

    Напомним, ранее посол Кубы в Москве Эмилио Лосада Гарсиа поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за помощь, предоставленную после урагана «Ирма».

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    Автор: Алексей Громов
    #facebook #куба
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