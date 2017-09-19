Венесуэла заявила о готовности противостоять агрессивным действиям США

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Каракас, 19 сентября. Власти Венесуэлы ожидают от США агрессивных действий, но при этом готовы к защите своего суверенитета. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса после выступления президента США Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН.

«Мы не исключаем любых действий со стороны США, так как они сами их не исключают. Это было бы варварством, но мы готовы отвечать на силу», – заявил Арреаса.

По его словам, Каракас готов вести борьбу за свой суверенитет, демократию и независимость.

Напомним, что в ходе своего выступления на Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп назвал «неприемлемой» ситуацию в Венесуэле. Он также призвал «восстановить демократию» в южноамериканской стране. Ранее, в августе этого года, он подчеркнул, что не исключает военного решения кризиса в Венесуэле.